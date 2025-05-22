Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Dava, 12 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında yapılan duruşmada, öğretmen sendikalarını temsilen Avukat Öncel Polili de hazır bulundu.

Bugünkü celsede, savunma avukatı Öncel Polili ile Başsavcı Yardımcısı Cemaliye Usanmaz, mahkeme sürecinde sunacakları belgelerin talimatını mahkemeye sundu. Duruşmada, tarafların bir sonraki oturumda davanın esasının görüşülmesi yönünde hemfikir olunması sebebiyle ara emri başvurusu geri çekildi.

Mahkeme heyeti de davanın esasının görüşülmesi için davayı 12 Haziran'a tehir etti.

-Polili

Duruşma sonrası basına açıklama yapan Öncel Polili, beyan edilecek belgelerin mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Mahkemenin, bu belgelerin dosyalanması için taraflara bir hafta süre tanıdığını dile getiren Polili, davanın esasının 12 Haziran’da dinleneceğini kaydetti.

Davanın esasına geçileceği için ara emri başvurularından vazgeçtiklerini söyleyen Polili, “12 Haziran’da büyük bir ihtimalle duruşmayı sonlandıracağız ve dava karar için ertelenecek” dedi.

-Eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de açıklamasında, bu konudaki dayatmaların Bekirpaşa Lisesi’nde devam ettiğini belirtti. Öğrenci eylemlerine ve basın mensuplarına yönelik müdahalelere değinen Selma Eylem, “Bu ülkede yapılmak istenen; dayatma, baskı ve yasa tanımazlıkla demokratik ilkeleri susturma çabasıdır” dedi.

“Elbette bunlara boyun eğmeyeceğiz” diyen Eylem, tüm toplumun omuz omuza dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğini dile getirdi.

-Baybora

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora da Atatürk ilke ve inkılaplarından, laik yaşam tarzından asla ödün vermeyeceklerini belirterek, örgütlü mücadeleyle dayatmaları geri püskürteceklerini söyledi.

Ülkedeki yargı bağımsızlığına güvendiklerini dile getiren Baybora, düşünce ve ifade özgürlüğünün mahkûm edilmek istendiğini ve bu çerçevede davalar açıldığını kaydetti.

“Bekirpaşa Lisesi’nde basına yönelik uygulamalar ve getirilen yasakçı tutumlar, hükümetin ve Cumhurbaşkanlığının düşünce ve ifade özgürlüğüne bakış açısının göstergesidir” diyen Baybora, “Bizler ülkemizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi düşünenleriz. Bu yüzden mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Baybora, kırmızı çizgilerinin çocuklar, ülke, gelecek ve yaşanabilir bir yurt yaratmak olduğunu kaydetti.