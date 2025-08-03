Lapta'da uyuşturucu... 2 tutuklu

Lefkoşa, 3 Ağustos 25 (TAK): Lapta’da dün saat 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.D (E-21) ve H.İ.K’nin (E-28) tasarruflarında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam dört kök bitki tespit edilerek emare alındı.

Akabinde, şahısların kaldığı evde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Sahte ikamet izniyle ülkeye giriş yapmaya çalışan şahıslar tutuklandı…

Ercan Havalimanı’nda dün saat 15.30 sıralarında ülkeye giriş yapan K.F (K-56) ile N.S’nin (K-25), sahte olarak adlarına düzenlenmiş ikamet izni belgelerini görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı.…

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

-Polisi darp görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık ve küfür…

Girne’de Hasene Ilgaz Sokak üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri devriye yaptığı sırada A.E.B (E-24), 247 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Müdahale eden iki polis memuruna küfür eden şahıs, görevli polislere vurarak darp edip görevlerinden men etti.

A.E.B suçüstü tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık...

Gazimağusa’da M.G (E-43) ve Girne’de ise F.C.A (E-29), dün kamuya açık yerlerde alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Her iki şahıs suçüstü tutuklandı.

-Kayıp şahıslar bulundu

30 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinden beridir kayıp oldukları bildirilen Hamidreza Meratishirazi (E-37) ile Bardia Atyabi (E-16) bulundu.

Soruşturma devam ediyor.