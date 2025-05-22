Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), döviz kurlarındaki dalgalanma gerekçe gösterilerek, akaryakıta yapılan zammı kınadı.

Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu zammın hükümet tarafından Fiyat İstikrar Fonu’ndan sübvansiye edilmesini önerdi.

Mutlu, akaryakıta yapılan zammın, toplu taşımacılıktan, tarım sektörüne, temel gıda ürünleri üretiminden süt ve süt ürünleri üretimine kadar sektörleri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Hükümete, temel gıda maddelerinde etkin denetim yapma ve halkın sağlıklı beslenmesine imkan yaratmaya çağrısında bulunan Mutlu, devlet hastanelerinde eksik olan ilaçlarla ilgili sorunların çözülmesini talep etti.