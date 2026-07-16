16.07.2026 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Gönyeli’de isimsiz sokak üzerinde, Gizem MÜFTÜOĞLU (K-33) 89 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YY 051 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırıma çıkıp tekrar yola girerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.