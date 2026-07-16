15.07.2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Dipkarpaz-Zafer Burnu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Hasan YURT (E-43) yönetimindeki ZL 638 plakalı ATV araç ile Zafer Burnu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyredip önünde giden aracı geçmek için sağ şeride geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Andreas ELEFTERIU (E-70) yönetimindeki HPK 474 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle HPK 474 plakalı araç ise sağ şeride geçmiş ve o esnada Zafer Burnu istikametine doğru seyreden Arif İSMAİLYILZADE (E-32) yönetimindeki UT 638 plakalı salon aracın sağ ön kısmına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan ZL 638 plakalı ATV sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet YURT (E-15), HPK 474 plakalı araç sürücüsü ve UT 638 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tarana ISMALIYOVA (K-55) ile Nadir ISMALIYOVA (E-62), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Mehmet YURT’un sol bacağında kırık, Tarana ISMALIYOVA’nın ise sağ bacak ile sol omuzunda kırık teşhisi ile diğer yaralı şahıslarla birlikte müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.