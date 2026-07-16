15.07.2026 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol kavşağında, Peter DROGAN (E-37) yönetimindeki MZH 810 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden gelip Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol sığınmalı yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa-Gazimağusa Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayolda Gazimağusa istikametine doğru seyreden Mehmet YARDIMCI (E-39) yönetimindeki TMZ 387 plakalı tır aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan MZH 810 plakalı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Natalie Sharon WOOD-STODDARD (K-40), Donnıe Nıck DROGAN (Ç-8) ve Darcıe Rıver DROGAN (Ç-5), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından sürücü ve yolcu Donnıe Nıck DROGAN ile Darcıe Rıver DROGAN taburcu olurken, Natalie Sharon WOOD-STODDARD ise sol omzunda kırık teşhisi ile sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.