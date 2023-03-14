Dipkarpaz’da kasti hasar…meselede zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı
Dipkarpaz’da, Cemal Okkan sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın önünde, park halindeki FT 101 plakalı aracın üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülerek, yakıldı.
Dün akşam 22.30 sıralarında meydana gelen yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.
Yangında söz konusu aracın ön kaputu, panjuru, tamponu, sol ön farı, silecekleri ve sol çamurluğu yanarak zarar görürken, ısı nedeniyle aracın ön camı çatladı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.Ç.(E-52) ve E.M.Ç. (E-25) tutuklandı.