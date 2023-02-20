Dipkarpaz’da dün Ayfilo mevkiinde, polis tarafından yapılan kontrol sonucu, H.E. (E-50) ve K.Y.’nin (E-53) ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
Dipkarpaz’da kanunsuz avlama
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