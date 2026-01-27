Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, tıpta uzmanlıkla ilgili sisteme “güvensiz” diyenlerin önce kendi ünvanlarını sorgulaması gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan’ı istifaya çağırdı.

Dinçyürek, Dalkan’ın yenidoğan uzmanlık eğitimini nerede tamamladığını, bu eğitime merkezi sınavla mı kabul edildiğini, akademik yükseltmelerini hangi kurumlar aracılığıyla aldığını sordu.

Mevcut sistem üzerinden uzmanlık almış, halen bu sistemde asistan yetiştiren kişilerin bu yasal düzenlemeyi hedef almasını “büyük bir çelişki” olarak değerlendiren Dinçyürek, “Eğer bu sistem ve eğitim güvenilir değilse, Tabipler Birliği yönetimindeki herkes önce kendi aldığı ünvanları sorgulamalı” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek BRT’de katıldığı programda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “sınavsız uzmanlık” iddialarını da yanıtlayan Sağlık Bakanı Dinçyürek, yeni yasanın mevcut sistemden katbekat daha sıkı denetimler içerdiğini vurgulayarak, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Tabipler Birliği’nin merkezi sınav talebini samimi bulmadığını ifade eden Dinçyürek, söylenilenleri "hayretler içinde" dinlediğini belirtti.

Dinçyürek, kamuoyuna “ihtisas hiç verilmiyordu, yeni düzenleme ile veriliyor ve halk sağlığı tehdit altına giriyor” şeklinde sunulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından yıllardır onlarca kişiye uzmanlık eğitimi verildiğini, bunun halen devam ettiğini hatırlatan Dinçyürek, mevcut sürecin denetlenemediğini söyledi.

-“Merkezi sınav dünyada zorunlu değil”

Merkezi sınavın dünyada bir ön koşul olmadığını belirten Dinçyürek, Fransa, İspanya ve Avustralya gibi bazı ülkelerde Türkiye dahil merkezi sınav uygulandığını; ancak Almanya, Çekya, İrlanda, İsviçre, Romanya ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkede böyle bir sistemin bulunmadığını, dünyada bir ön koşul olmadığını söyledi.

Asıl sorunun sınavdan ziyade denetim eksikliği olduğuna işaret eden Dinçyürek, mevcut sistemde etkin bir denetim olmadığını, yeni yasayla ise çok katmanlı ve sürekli bir denetim mekanizmasının hayata geçirileceğini belirtti.

Dinçyürek, konuşmasında Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) yapısı hakkında da bilgi vererek, Kurulda Sağlık Bakanlığı temsilcileri, akademisyen hekimler, üniversite öğretim üyeleri, YÖDAK temsilcisi ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden iki temsilcinin yer alacağını söyledi.

“Türkiye’de TUKMOS kriterleri nasıl uygulanıyorsa, burada da benzer standartlar esas alınacak” diyen Dinçyürek, uzmanlık eğitimi verecek kurumların öğretim üyesi sayısı, yatak kapasitesi, vaka sayısı ve vaka çeşitliliği açısından yerinde denetleneceğini kaydetti.

-"Sınavlar denetlenecek, gerekirse iptal edilecek"

Yeni yasa ile giriş ve bitirme sınavlarında TUK’un doğrudan taraf olacağını belirten Dinçyürek, sınavlara gözlemci gönderileceğini, usulsüzlük tespit edilmesi halinde sınavların iptal edilebileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Bugün böyle bir yetki yok. Yeni yasada var” dedi.

Ayrıca uzmanlık eğitimi süresince en geç 6 ayda bir denetim yapılacağını ifade eden Dinçyürek, 4–5 yıllık bir uzmanlık sürecinde 8–10 kez denetim gerçekleştirileceğini belirtti.

-“Bu bir çelişkidir”

Tabipler Birliği’nin yeni düzenlemeleri “kamu sağlığını tehdit ediyor” şeklinde nitelendirmesini eleştiren Dinçyürek, mevcut sistem üzerinden uzmanlık almış ve halen bu sistemde asistan yetiştiren kişilerin aynı sistemi hedef almasını “büyük bir çelişki” olarak değerlendirdi.

Dinçyürek, akademik etik açısından da bunun "kabul edilemez" olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu sistemde ilgili üniversitenin öğretim üyesi olarak uzman yetiştirip ‘bu eğitim yeterlidir’ diyerek imza atacaksınız, diğer taraftan da Tabipler Birliği Başkanı sıfatı ile ‘bu diploma yetersizdir, geçersizdir, Tabipler Birliği’nde onaylamayacağım’ diyorsunuz… Bu yaman çelişki kabul edilemez.”

-“Diploma ve ünvanlarını iade etsin”

Dinçyürek ayrıca, söz konusu kurumdan alınan eğitim ve diplomaların yetersiz olduğu iddia ediliyorsa, KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan’ın aynı kurumdan aldığı kendi diploma ve ünvanlarını da sorgulayarak iade edilmesi gerektiğini belirtti..

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Ceyhun Dalkan’a yenidoğan uzmanlık eğitimini nerede tamamladığını, bu eğitime merkezi bir sınavla mı kabul edildiğini, akademik yükseltmelerini hangi kurumlar aracılığıyla aldığını sordu.

-“Herkes samimi olmak zorunda”

Dinçyürek, Tabipler Birliği yönetiminde yer alan birçok ismin de mevcut sistem üzerinden uzmanlık veya yükseltme aldığını söyleyerek, “Eğer bu sistem ve eğitim güvenilir değilse, Tabipler Birliği yönetimindeki herkes önce kendi aldığı ünvanları sorgulamalıdır” dedi.

“Herkes ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalı” diyen Dinçyürek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ve getirilen yeni düzenlemenin sağlık ve eğitim sistemini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.