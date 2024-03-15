Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi'ne en son teknoloji yeni tomografi cihazı kazandırılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mağusa Hastanesini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dinçyürek, cihazın montaj çalışmalarının hızla devam ettiğini ve herhangi bir aksilik olmazsa bir hafta içinde kullanıma başlanabileceğini belirtti. Dinçyürek, yeni tomografi cihazının özellikle acil vakalarda ve trafik kazalarında hayati önem taşıdığını ifade etti. Mağusa bölgesine kazandırılan bu cihazın can kurtarıcı olduğunu vurgulayan Dinçyürek, bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.