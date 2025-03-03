Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin (KTEB) yeni yönetimiyle ilk toplantısını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, yeni başkan ve yönetime başarılar dileyerek, eczacıların sağlık sektörünün en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın, eczacıların sorunlarını çözmek adına çözüm odaklı bir yaklaşımla çalıştığını belirten Dinçyürek, hastayı sistemin merkezine koyarak en hızlı çözümleri üretmek için iş birliği içinde olacaklarını söyledi.

Dinçyürek, toplantıda, ciddi gündem maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldığını, birçok konuda hızlı çözüm önerileri üretildiğini ve çözüm sağlanamayan noktalarda yol haritalarının belirlendiğini ifade ederek, toplantının sonucundan memnun olduğunu ve iş birliğinin artarak süreceğini kaydetti.

KTEB Başkanı Duygu Adahan Kuran ise, Dinçyürek ve bakanlık yetkililerine görüşme için teşekkür ederek, verimli bir toplantı yaptıklarını ve iş birliğinin süreceğine inandıklarını belirtti.