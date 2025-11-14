Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının devletine ve bayrağına kavuşmak için geçmişte büyük fedakârlıklar yaptığını, yıllarca süren zulüm, göç ve acılara rağmen özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.