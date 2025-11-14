Dinçyürek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Kasım 1983’ün, tüm baskı ve tehditlere karşı Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyduğu, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu süreçte 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve özgürlük mücadelesinde kritik bir dönemeç oluşturduğunu vurgulayan Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının, yaşanan imkânsızlıklara ve kayıplara rağmen kendi devletini kurarak huzur ve güven içinde yaşama hakkını elde ettiğini belirtti.

Anavatan Türkiye’nin her dönemde Kıbrıs Türk halkına güç ve güven verdiğinin altını çizen Dinçyürek, bu güçlü bağ sayesinde KKTC’nin egemenliğinin ilelebet yaşayacağını söyledi.

Dinçyürek, bugün çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olan KKTC’nin tüm kurumlarıyla halkına daha iyi, daha refah bir yaşam sunma hedefiyle kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Mesajında, Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıyan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anan Dinçyürek, vatan uğruna canlarını feda eden Aziz şehitlere ve tüm gazilere teşekkür etti.

Dinçyürek, mesajının sonunda 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularıyla kutlayarak, birlik, beraberlik ve devletine sahip çıkma bilincinin önemine vurgu yaptı.

Dinçyürek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın daha nice yıllar boyunca coşkuyla kutlanması temennisinde bulunuldu.