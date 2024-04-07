Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 8 -14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

Dinçyürek, Kalp ve Damar Hastalıklarına” dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak maksadıyla Nisan ayının ikinci haftasının “Kalp Sağlığı Haftası” olarak belirlendiğini, Kalp ve damar hastalıklarının ülkemizde önemli sayıda can kaybına ve ağır ekonomik kayıplara sebep olduğunu kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde en önde gelen ölüm nedeni olduğunu vurguladı. Her yıl, kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle yaklaşık 17,9 milyon insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Dinçyürek, bu durumun her üç kişiden birinin ölümünün sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğu anlamına geldiğini belirtti, üzücü bir gerçek olarak, bu ölümlerin üçte birinin 70 yaş altında gerçekleştiğini de ekledi.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'inin kontrol edilebilir ve önlenebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını vurgulayan Dinçyürek, tütün ve tütün ürünleri kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi faktörlerin bu hastalıkların ana tetikleyicileri olduğunu ifade etti. Ayrıca yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü ve obezitenin de kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturduğunu dile getirdi.

Bakan Dinçyürek, erken dönemde risk oluşturan etmenlerin tespit edilerek tedavi edilebilmesi ve erken yaşta ölümlerin önüne geçilebilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine ve bireylerin kendi sağlıklarıyla ilgili bilgi ve farkındalığına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda Bakan Dinçyürek, topluma yönelik 8 kuralı şu şekilde sıraladı:

“Her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılmalı; Tütün ve tütün ürünleri kullanılmamalı; Günlük tuz tüketimi 5 gramın altında olmalı; Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterilmeli; Kan basıncı, kan şekeri ve kan kolesterolü düzenli olarak kontrol edilmeli; Kilo kontrolüne dikkat edilmeli; Stresten mümkün olduğunca uzak durulmalı ve gerekirse uzmanlardan destek alınmalı; Ailede kalp hastalığı öyküsü olmasa bile düzenli kalp kontrolleri yapılmalı.”

Bakan Dinçyürek, Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'inin önlenebilir olduğunu vurguladı ve kalbimizi korumak için halkımızı 8 altın kuralı benimsemeye davet etti.