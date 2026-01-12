Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş'ın dirayetli duruşu, liderlik vasfı, ilke ve değerleriyle halkına yol gösteren örnek bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 14’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş’ın hayatını Kıbrıs davasına adadığını, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini Anavatan Türkiye ile birlik ve dayanışma içinde kararlılıkla savunduğunu ifade etti.

Denktaş’ın en zor dönemlerde sergilediği dirayetli duruşu, liderlik vasfı, ilke ve değerleriyle halkına yol gösteren örnek bir devlet adamı olduğunu belirten Dinçyürek, Denktaş'ın emanet ettiği devlete sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en temel sorumluluk olduğunu kaydetti. Dinçyürek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı, minnet ve rahmetle andı.