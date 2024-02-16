Dinçyürek: “Eksiksiz ilaç stokuyla hizmet veriyoruz"

“750 milyon TL'lik yeni ilaç ihalesine çıkıldı. Yeterince ilaç stoku var, bitmeden yeni ihaleden de ilaçları teslim alıp yıl boyunca ilaca erişimde bir problem yaşatmamak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çamlıbel Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık merkezine bağışta bulunan Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği’ne teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ayşe Tümsoy başkanlığındaki Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği, Çamlıbel Sağlık Merkezi'nin ihtiyaçları doğrultusunda bağışta bulundu.

Bağışın ardından Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çamlıbel Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti. Dinçyürek'e ziyaretinde, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser eşlik etti.

Bakan Dinçyürek ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği'nin sağlık merkezine yaptığı yardımları yerinde teslim aldıklarını ifade ederek, dernek başkanına ve üyelerine teşekkür etti.

Dinçyürek, sivil toplum örgütlerinin bölgelere sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazandırma açısından da katkılarının olduğunu kaydetti.

-“Sağlık merkezinde uzun yıllardır eksik olan ilaç stokunun tamamlandı, eksiksiz ilaç stokuyla hizmet veriliyor”

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak sağlık merkezlerine gerekli destekleri sağladıklarını belirterek, 17 sağlık merkezine verdikleri destek gibi Çamlıbel Sağlık Merkezi'ne de önem verdiklerini, her türlü hizmetin sunulabilmesi için gerekli alet, tıbbi cihaz ve donanım açısından destek sağladıklarını, diş hekiminin tam donanımlı cihazlarla çalıştığını, diğer hekimlerin de hasta kabullerini ve tedavilerini yaptıklarını kaydetti.

İlaç eksikliği konusunda da herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Dinçyürek, “sağlık merkezinde uzun yıllardır eksik olan ilaç stokunun tamamlandığını, eksiksiz ilaç stokuyla hizmet verildiğini, bunu sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını” belirtti.

-“Bu hafta 750 milyon TL'lik yeni ilaç ihalesine çıkıldı”

Dinçyürek, bu hafta 750 milyon TL'lik yeni ilaç ihalesine çıkıldığını belirterek, “yeterince ilaç stoku olduğunu, bitmeden yeni ihaleden de ilaçları teslim alıp yıl boyunca ilaca erişimde bir problem yaşatmamak adına gerekli çalışmaları yaptıklarını” vurguladı.

Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy ise projelerinin başarıyla tamamlandığı için mutlu olduklarını ve tüm katkıda bulunanlara teşekkür ettiklerini belirtti.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de sağlık merkezine yapılan katkılardan dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.