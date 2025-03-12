Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’da.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, temaslarına Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayan Bakan Dinçyürek, heyeti ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Bakan Dinçyürek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, deftere şunları yazdı: “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak, Kıbrıs Türk halkı adına manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyorum.

Çizdiğiniz yoldan ayrılmayan ve ayrılmayacak olan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınızı, daima en kıymetli rehberi olarak kabul etmektedir. Sizin gibi bir lidere sahip olmanın gururuyla, en ulvi vazifemiz eserlerinizi yaşatmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltmek ve düşüncelerinizin rehberliğinde ülkemizi daima daha ileri taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu şekilde gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile gönül ve güç birliğimizi koruyarak, Kıbrıs Türk halkının istiklal ve istikbalini hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan muhafaza edeceğiz. Açtığınız yolda kararlılıkla ilerleyerek, ilke ve değerlerinizi yaşatma sorumluluğunu onurla taşıyacağız.

Bu vesileyle, başta Zat-ı Ali’niz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazi ve mücahitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Aziz ruhunuz şad olsun.”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in bugün öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşme yapması bekleniyor.