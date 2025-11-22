Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programları’nın sürdüğünü kaydetti.

Bakanlık'tan verilen bilgiye göre Dinçyürek, 17-23 Kasım “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” ile 22 Kasım “Diş Hekimliği Günü” dolayısıyla açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 2022-2023 eğitim yılında başlatılan Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Programı’nın kesintisiz devam ettiğini belirten Dinçyürek, programın Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi iş birliğiyle tüm ilkokul ikinci sınıflarda sürdürüldüğünü açıkladı.

2025-2026 eğitim yılında da ülkenin doğusundan batısına tüm ilkokulların taranmaya devam ettiğini söyleyen Dinçyürek, çocukların ağız ve diş sağlığının uzman ekiplerce değerlendirildiğini ve sorun tespit edilen çocukların ilgili merkezlere yönlendirildiğini aktardı.

Tarama programı kapsamında öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldığını, diş fırçalamanın önemi ile doğru fırçalama tekniklerinin öğretildiğini belirten Dinçyürek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin mobil hizmet aracı, diş hekimleri ve hemşirelerin yer aldığını ifade etti. Programın, koruyucu diş hekimliğinin en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Dinçyürek, erken teşhis ve doğru yönlendirmenin çocukların gelecekteki ağız ve diş sağlığını korumada kritik rol oynadığını söyledi.

22 Kasım Diş Hekimliği Günü vesilesiyle tüm diş hekimlerine teşekkür eden Dinçyürek, “Toplum sağlığının geliştirilmesine büyük katkı sağlayan, özveri ve fedakârlıkla görev yapan tüm diş hekimlerimizin gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.