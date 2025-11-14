Din İşleri Başkanlığı, KKTC’nin milletin inanç, kararlılık ve fedakârlıkla verdiği mücadelenin sembolü olduğunu vurguladı.

Başkanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık bilincinin gelecek nesillere aktarılması, toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Mesajda, manevi dirliği koruma ve dini hizmetleri en güzel şekilde yürütme gayretini sürdüreceğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde daha huzurlu yarınlara ulaşılması temennisinde bulunurken, Ulu Önden Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş şehit ve gaziler rahmetle anıldı ve Cumhuriyet Bayramı kutlandı.