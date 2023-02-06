KKTC Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), merkez üssü Türkiye Cumhuriyeti Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi olan ve birçok ili kapsayan deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sendika Başkanı Cengiz İşkey, mesajında, deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara Allah’tan şifa diledi.

İskey, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda enkaz altında kalan kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması için başta devletimize, silahlı kuvvetlerimize, AFAD, UMKE ve tüm gönüllü kurum ve kuruluşlarımıza güç ve kuvvet vermesini Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. Yüce Rabbim’in ülkemizi ve anavatanımızı her türlü felaketlerden muhafaza etmesini diliyorum.”