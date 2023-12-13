Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dimitriu ile Papikyan’ın iki ülke arasındaki kardeş ilişkileri, güçlü tarihi, dini ve kültürel bağları ve iki ülkenin ortak ilgi alanındaki konuları ele aldıklarını yazdı.

Gazete Dimitriu’nun, Güney Kıbrıs’taki Ermeni toplumunun, halkın tamamlayıcı parçası olduğuna vurgu yaptığını ve Ermenistan halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın sözde “Ermeni Soykırımı”nı Avrupa’da ilk, dünyada da ikinci tanıyan ülke olduğuna işaret eden Dimitriu, Ermeni halkı aleyhindeki insan hakları ve uluslararası hukuk ilkeleri ihlallerini kınadığını söyledi.