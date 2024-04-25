Kermes’in tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği’nin (DİMED) ev sahipliğinde geleneksel “Bahar Kermesi” bugün yapılıyor.

Dışişleri Bakanlığı bahçesinde yer alan ve tüm halkın davetli olduğu Bahar Kermesi saat 16.00’ya kadar devam edecek.

Kermes’te sivil toplum örgütleri, dernekler, esnaf ve sanatçılar tarafından elişi, giysi, yiyecek, bijuteri gibi ürünlerin satışa sunulduğu stantların yanında yerli ve yabancı şirketlerin bağışladığı ve KKTC yurtdışı temsilciklerinden yollanan ürünlerin bulunduğu stantlar yer alıyor.

Gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Kermes’in açılışına, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi Birgül Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, diğer bazı bakan, milletvekilleri, DİMED mensupları ve vatandaşlar katıldı.

- DİMED Başkanı Ertuğruloğlu: “Duyarlı davranarak katılan, katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz”

DİMED Başkanı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Oya Ertuğruloğlu, kermesle ilgili yaptığı açıklamada, Bahar Kermesi’nin geleneksel bir etkinlik olduğunu, ancak yaşanan pandemi ve arkasından gelen deprem felaketi nedeniyle son yıllarda düzenleme imkanı bulamadıklarını kaydederek, bu sene Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yararına olacak şekilde Bahar Kermesi’ni düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Ertuğruloğlu, bol kazançlı bir kermes olması dileğinde bulunarak, duyarlı davranarak katılan herkese, emek veren Dışişleri Bakanlığı personeline ve katkı koyan tüm kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

- Sibel Tatar: “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için iyi bir gelir toplanmasını diliyorum”

Kermes’e katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, basına yaptığı açıklamada, DİMED’in geleneksel Bahar Kermesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bahar Kermesi’nin gelirlerini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlayarak DİMED’in çok duyarlı bir davranış sergilendiğini kaydetti.

Sibel Tatar, etkinlikte hem Dışişleri Bakanlığı mensuplarıyla bir araya gelme, hem de alışveriş yapma şansı elde ettiklerini belirterek, DİMED’i etkinlikten dolayı kutladı; Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için iyi bir gelir toplanması temennisinde bulundu.