Kermese katkı koyanlara teşekkür belgesi takdim edildi

DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu: “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin her konuda yanındayız”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya: “Meleklere sözümüz var… Suçlular en ağır cezayı alacak”

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED), 25 Nisan’da düzenlediği Bahar Kermesi’nin gelirini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne teslim etti. Kermese katkı koyanlara da teşekkür belgesi verildi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda bugün saat 16.00’da yer alan etkinlikte DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu, kermesten elde edilen geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’ya takdim etti.

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Esin Sevgin’in “Şampiyon Meleklerin” anısına özel olarak tasarladığı çalışma da Karakaya’ya sunuldu.

Teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik son buldu.

- Oya Ertuğruloğlu: “‘Tek yürek’ halinde bir kermes gerçekleştirildi”

DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu, konuşmasında, kermeste yaptıkları katkılardan dolayı katılımcılara teşekkürlerini iletti.

“6 Şubat’ta kaybettiğimiz çocuklarımızın, veli ve öğretmenlerinin anısını yaşatmak ve onlar için uğraş veren ailelerine destek olmak amacıyla kermesi gerçekleştireceğimizi söylediğimiz andan itibaren yardımlar yağmaya başladı.” ifadelerine yer veren Ertuğruloğlu, duyarlılık örneğinin kendisini çok mutlu ettiğini ve duygulandırdığını belirtti.

“Tek yürek” halinde bir kermes gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertuğruloğlu, “Sizin katkılarınız çok değerli ve çok önemlidir.” diye konuştu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yanında olduklarını bir kez daha vurgulayan Ertuğruloğlu, haklı davalarında ve yürüdükleri bu yolda her konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

-Karakaya: “15 aydır adalet mücadelesi veriyoruz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği, aile diyebileceğim kişilerden oluşuyor. Birlikte acılarımızı paylaştık. Birlikte ağladık, birlikte çok şeyler yaptık. Bağıştan dolayı DİMED’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“6 Şubat’tan bu yana tüm Kıbrıs’ın, hepimizin hayatı değişti” ifadesini kullanan Karakaya, hayata bakış açılarının değiştiğini ve bunu tüm ailelerle birlikte hissedebildiklerini belirtti.

15 aydır adalet mücadelesi verdiklerini kaydeden Karakaya, Kıbrıs halkının da her adımda yanlarında olduğunu söyledi.

Karakaya, “Meleklerimizi, şampiyonlarımızı katil bir binada kaybettik. Orada bir cinayet işlendi.” diye konuştu, sorumlusu olanların en ağır cezayı alması için birlikte mücadele verdiklerini kaydetti.

“Meleklere sözümüz var. Adaletleri sağlanacak. Suçlular en ağır cezayı alacak” diyen Karakaya, aileler olarak yaşam amaçlarının sadece eğitim odaklı projeler olduğunu belirtti.