Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Mağusa’yı ziyaret ederek, Birleşmiş Milletler himayelerindeki Kültürel Miras Teknik Komitesi projelerini yerinde inceledi.

DiCarlo, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan projeler hakkında bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan paylaşımda, DiCarlo’nun konservasyon projelerine yaptığı ziyarette ve Komite üyeleriyle yaptığı görüş alışverişlerinde, anıt ve alanların korunması ile restore edilmesinin köprüler inşa etmede güçlü rolü olduğu vurgulandığı kaydedildi.

- Gençlerle de bir araya geldi

Kıbrıs’ta ilk defa bulunan ve adada çeşitli temaslarda bulunan DiCarlo, Kıbrıslı gençlerle de bir araya gelerek, onların fikirlerini, talep ve kaygılarını dinledi. UNFICYP sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “Gençlerin anlamlı katılımı, Kıbrıs’ta barışı inşa etmenin ve sürdürmenin anahtarlarındandır” ifadelerine yer verildi.

DiCarlo’ya BM Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart eşlik etti.

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