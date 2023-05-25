Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı kafilenin hayatını kaybettiği İsias Otel’de yürütülen arama kurtarma çalışmalarında aktif görev yürüten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, milletvekilleri Hüseyin Çavuş ile Talip Atalay, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Orta Eğitim Daire Müdürü Cengiz Uzun ve DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcılarına ifade verdi.

Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet de, İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren'den İsias Otel’de yürütülen hukuki süreç ile ilgili bilgi aldı. Heyet, Adıyaman'daki temaslarının ardından bu akşam İstanbul üzerinden yurda dönecek.

Heyette, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Depremle ilgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, hukukçular ve danışmanlar yer alıyor.