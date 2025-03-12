Devlet Piyangosu'nun, Kadınlar Günü Özel Çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiye "74188" numaralı biletin sahibi Lefkoşa sakini Örgü Kaya’ya çıktı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, kazanan bilet, Lefkoşa bayisi Hüseyin Önalp tarafından satıldı.

-Sıradaki çekiliş 28 Mart’ta

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Kadınlar Günü çekilişinin, emekçi bir kadına çıkmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sunalp, kazanana güzel günlerde kullanması dileklerinde bulunurken sıradaki çekilişin 28 Mart’ta yapılacağını ve biletlerin de satışta olduğunu hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.