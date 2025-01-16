Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak çekilişinde 1 milyon 750 bin TL'lik büyük ikramiye "77599" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, 30 Ocak’taki bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 milyon 500 bin TL olacak ve çekiliş çıkana kadar yapılacak.

Yeni çekilişin biletleri bugün, 200 TL’den satışa sunuldu.

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedilerek, biletlerin resmi adresten kontrol edilmeden atılmaması istendi.