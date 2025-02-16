Devlet Piyangosu'nun dünkü çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "67414" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye isabet eden bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

-8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL

8 Mart 2025’de yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Biletler 200 TL’ye yarından itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedildi ve “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” denildi.