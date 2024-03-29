Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan çekilişinde, 2 milyon TL'lik büyük ikramiye "14576" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre, şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

- 23 Nisan çekilişinde büyük ikramiye 2 buçuk milyon TL

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi “23 Nisan’a Özel Çekiliş” olacak. 23 Nisan’da yapılacak çekilişte büyük ikramiye 2 buçuk milyon olacak.

Yeni çekilişin biletleri bugün satışa sunuldu.

Piyangolar Birimi, açıklamasında, tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceğini hatırlatarak, resmi adresten bilet kontrolü yapmadan biletlerin atılmaması uyarısında bulundu.