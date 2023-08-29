Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) 40. yılı dolayısıyla Devlet Piyangosu'nun bir sonraki çekilişindeki biletlere 40. yıl logosu konulacağı bildirildi.
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Dernekten yapılan açıklamada, KTSYD 40. yıl logolu Devlet Piyangoları’nın bugün satışa sunulduğu bildirildi.
KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Devlet Piyangosu'nun kararı nedeniyle Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Spor Dairesi Piyangolar Birimi Müdürü Turgut Sunalp’a teşekkür etti.