Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin 30 Mayıs tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "64197" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

-Özel tasarım

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 27 Haziran’da yapılacak. Çekiliş biletleri Türk Maarif Koleji’nin 60’ıncı yılına özel olarak tasarlandı. 1 buçuk milyonluk büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş biletleri; 150 TL’lik satış fiyatı ile yarından itibaren satışa sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.