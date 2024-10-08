Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 3 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye "46972" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Fulya Sonay tarafından satıldı.

-15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL

Devlet Piyangosu’nun KKTC’nin 41. Kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım 2024’te yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 4 milyon TL olacak.

Çıkana kadar çekiliş konseptiyle düzenlenecek olan özel çekilişin biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği hatırlatılarak “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısında bulunuldu.