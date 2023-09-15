Devlet nerede! Eylül ayının ortasına gelindi hala daha maaşları ödenmedi
Hükümetin sağlıkta hastanelerede hizmet alımı çerçevesinde özel güvenlik ve temizlik firmalarından hizmet aldığı çalışan personellerin ayın ortasına gelmesine rağmen hala daha maaşlarını alamaları özel ile devlet arasındaki çifte standartı bir kez daha göz önüne serdi.
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