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DEVLET NEREDE! EYLÜL AYININ ORTASINA GELİNDİ HALA DAHA MAAŞLARI ÖDENMEDİ

Ergün Yahat

Hükümetin sağlıkta hastanelerede hizmet alımı çerçevesinde özel güvenlik ve temizlik firmalarından hizmet aldığı çalışan personellerin ayın ortasına gelmesine rağmen hala daha maaşlarını alamaları özel ile devlet arasındaki çifte standartı bir kez daha göz önüne serdi.

Çalışanlar okullar açıldı çocuklarımıza ne okul ihtiyaçlarını nede harçlık parası veremiyoruz devlet nerede her yere para var biz özel çalışanlarına yok diyerek tepkilerini ortaya koydular.