Yönetmen Derviş Zaim, “Berzah” adlı Enstalasyon-Performansı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kültür-sanat organizasyonu Eklektik Manifest’te olacak.

Berzah adlı enstalasyon-performans Zaim’in “Rüya” adlı sinema filmi ile başlayan ve “Rüyet” romanıyla devam eden farklı disiplinlerdeki eserlerine çağdaş sanat alanından farklı bir halka eklemeyi amaçlıyor.

Enstalasyon-performans, kültür politikaları ve arşiv merkezi ARKHE tarafından “Eklektik Manifest” adlı Lefkoşa Bienaline Giriş projesinin parçası olarak Lefkoşa’da sergilenecek.

Derviş Zaim “Berzah” adını verdiği girişimi, “muhafaza etme, ölümlülük, geçicilik üzerine düşünme ve hissetme daveti” olarak nitelendirdi.

Berzah adlı enstalasyon-performans aynı zamanda Derviş Zaim’in "Rüya" adlı sinema filmi, "Rüyet" adlı romanıyla başlayıp birbiriyle ilişki içinde devam eden mimari, sinema, roman ve çağdaş sanat gibi farklı sanat alanları arasında süreklilik arz edecek bir ağ yaratma çabasının ilk adımı olacak.

Berzah’ın, 8 Haziran’da Lefkoşa’da Çağlayan parkında sergilenmeye başlanması ve ucu açık bir süreçte kendiliğinden eriyip kaybolması öngörülüyor.

Derviş Zaim’in, sinema ve edebiyat alanındaki eserlerinden sonra yapacağı kariyerinin ilk çağdaş sanat girişimi olan Berzah’ı, şahsi tarihinin önemli mekânı, farklı enerjileri barındıran Çağlayan semtinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğu belirtildi.

Zaim, “Rüya” (2016) adlı uzun metrajlı kurmaca filminden üç yıl sonra filmdekilerle aynı karakterlerin yer aldığı “Rüyet” romanını yayınlamıştı.