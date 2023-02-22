Erhan Arıklı'nın açıklaması:

Bilindiği gibi Hükümetimiz deprem felaketine uğrayan 10 ilden ülkemiz üniversitelerinde okuyan yaklaşık 10.000 civarındaki öğrencinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için, bir dizi çalışmalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda Türkiyede yaptığımız görüşmeler sonunda THY, Depremzede Öğrencilerin Kıbrısa ulaşımı için özel bir paket hazırlamıştır.

THY, 23 Şubat-10 Mart tarihleri arasında KKTC ye gelecek Depremzede öğrenciler için İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı ulaşım merkezi olarak tesbit etmiştir.

Buna göre, Depremzede öğrenciler bulundukları ilden Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'ya ücretsiz, ilk 3 Merkezden Ercan' a 881 TL 'ye, Adanadan ise 571 TL ye gelebileceklerdir.

Benzer bir uygulamanın Pegasus Havayolları tarafından da yapılması için firma yetkilileri ile görüşülmüştür.

Depremzede öğrencilerimize saygı ile duyurulur...