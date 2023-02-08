Adıyaman'daki İsias Hotel'de enkaz altında bulunanları çıkarmak için arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Depremin üçüncü gününde kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, şu ana kadar enkazdan 1'i sağ toplam 14 kişiye ulaşıldığını ancak KKTC ekibinden henüz ulaşılan olmadığını bildirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Adıyaman’da 3'üncü günümüz, 170 kişilik ekibimizle aralıksız sürdürülen çalışmalarda toplam 14 kişiye ulaşılmıştır. İzmirli Anıl Zeybek'in dışındakileri kaybettik. Yakın yığıntılardan çıkan seslere verilen destekle 4 kişi kurtarılmıştır. Bu saate kadar KKTC ekibinden herhangi birine ulaşmış değiliz. Bu gün arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize ulaşmayı bekliyoruz. Allah evlatlarımızı ve arkadaşlarımızı korusun inşallah."