Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi ile Yeniboğaziçi İlkokulu’nun güvenli okullara taşınacağını açıkladı Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi ile Yeniboğaziçi İlkokulu’nun güvenli okullara taşınacağını açıkladı

Maraş kent merkezinde bulunan 7 katlı Gülbike Apartmanı, depremde yıkıldı. 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, enkaz altından sağ kurtarıldı.