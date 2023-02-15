Maraş kent merkezinde bulunan 7 katlı Gülbike Apartmanı, depremde yıkıldı. 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, enkaz altından sağ kurtarıldı.
Depremin 222'nci saatinde 42 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen onuncu günde 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak kurtarıldı.
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