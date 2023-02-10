6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de, açıklanan son resmi verilere göre 18 bin 991kişi yaşamını yitirdi, 75 bin 523 kişi yaralandı. Açıklanan son verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı Büyük Marmara Depremi'nin bilançosunu geride bıraktı. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde Meclis araştırması raporuna göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmiş, 48 bin 901 kişi ise yaralanmıştı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı. Depremin vurduğu kentlerdearama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan kurtarılmayı bekliyor.

Sağ kalan depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ediyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ikinci gününde, yıkımın en fazla hissedildiği 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, depreme ilişkin sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.

15.03 | CAN KAYBI 18 BİN 991'E YÜKSELDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tespit edilen son verilere göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 991'e yükseldiğini duyurdu. Erdoğan, yaralı sayısının da 75 bin 523'e çıktığını bildirdi.

13.55 | Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102’nci saatinde Hatay'da yer alan Melek Apartmanı’ndan bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı.

11.49 | Emniyet Genel Müdürlüğü: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.

10.14 | "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan baba Gökhan Cem Okur ve 8 yaşındaki kızı Tanem Okur, 102'nci saatte sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtiliyor. Enkaz atlında olan babaannenin çıkarılması için de çalışmalar sürüyor.

CAN KAYBI 18 BİNİ AŞTI

09.27 | AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada yaralananların sayısının 74 bin 242 olduğu belirtildi.

08.55 | Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat, enkaz sağ çıkarıldı.

08.00 | Hatay'da 600 Evler konutları enkazından 101. saatte 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş sağ olarak çıkarıldı.

07.38 | Kahramanmaraş'ta 100. saatte bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı.

05.20 | Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

05.07 | Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

05.00 | Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Asya Dönmez sağ çıkarıldı.

04.00 | Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.

03.51 | Arjantin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero başkanlığında Türk makamlarıyla bir araya gelen Ulusal Güvenlik Bakanlığı, "Arama kurtarma çalışmalarında uzman personel ve köpeklerden oluşan 28 kişilik bir ekip gönderilmesi kararlaştırıldı" ifadesini kullandı. Arama kurtarma ekibinin Adana'da 10 gün kalacağı kaydedilen açıklamada, burada AFAD ile iş birliğinde çalışacağı ifade edildi.

02.59 | Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Osmaniye'nin Raufbey Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

01.16 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Adıyaman şehir merkezi içerisinde çok sayıda sivil araç olduğunu ve bu araçların çalışmaları kısıtladığını kaydeden Bakan Muş, merkeze sivil araçla girilmemesi için çağrı yaptı, gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Bakan Karaismailoğlu ise "Bölgeye büyük bir gönüllü akını var. Devlet-millet birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

00.29 | Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

00.00 | Hatay'da depremin 90. saatinde mucizenin adı 10 yaşındaki Hilal oldu. Ekiplerin, çalışması sonucu Hilal Sağlam, depremin 90'ıncı saatinde enkazdan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinden süt isteyen Sağlam, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.