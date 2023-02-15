Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili büyük bir yıkıma uğrattı. Açıklanan son verilere göre, depremde toplam 35 bin 418 kişi yaşamını yitirdi, 15, bin 505 kişi yaralandı.

Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı vurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından depremde 35 bin 418 kişinin yaşamını yitirdiğini, 105 bin 505 kişinin yaralandığını belirtti. Erdoğan, "Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, deprem bölgesindeki binalara ilişkin de bilgiler verdi. "Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi" diyen Erdoğan, "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Maraş depremi, Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıplara geçti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 26 Aralık 1939'da 7.9 büyüklüğünde meydana gelen Erzincan Depremi'nde 32 bin 968 kişi yaşamını yitirmişti.

06.02 | Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışmalara katılmak için yardıma gelen yabancı arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Adıyaman'dan hareket eden Casa tipi askeri kargo uçağı, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 38 Litvanya arama kurtarma ekibini İstanbul'a getirdi. Litvanya arama kurtarma ekiplerinin apronda hazır bekleyen otobüslerle İstanbul Havalimanı'na, oradan da Litvanya'ya gideceği öğrenildi.

05.53 | Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre, idari izinli sayılan kamu çalışanları, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları saklı tutulacak.

03.55 | Depremde yaralanan 30 kişi, Adana'dan hareket eden 222. Filo'ya ait C130 askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Apronda görevli astsubay uçaktan inen depremzede çocuğa montunu verdi.

02.03 | Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada’dan gönderilen 11 TIR insani yardım malzemesi, askeri kargo uçağıyla Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı’na gönderildi. Yardım malzemelerinin buradan deprem bölgelerine gönderileceği öğrenildi.

01.00 | Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

00.00 | Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.