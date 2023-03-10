Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törede, deprem çalışmalarına katkı sağlayan kamu çalışanlarına devlet protokolünün de katılımıyla teşekkür ve takdir belgesi takdim edildi

-Tatar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deprem sürecinde büyük bir sınav verdi. Tüm kurum ve kuruşlar koordinasyon ve devlete yakışan birlik ve beraberlik içinde hareket etti”

-“Depremin ve evlatlarımızın acısını hiçbir zaman unutmayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deprem sürecinde büyük bir sınav verdi. Tüm kurum ve kuruşlar koordinasyon ve devlete yakışan birlik ve beraberlik içinde hareket etti” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, depremin ve kaybedilen evlatların acısının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde, arama-kurtarma faaliyetleri olmak üzere yardım ve destek faaliyetlerine katılan kurum-kuruluşlara, kamu çalışanlarına, belediye başkanları, deprem bölgesinde sürecin etkin şekilde planlanması ve koordine edilmesini sağlayanlara devlet protokolünün de katılımıyla teşekkür ve takdir belgesi verildi.

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve Polis Genel Müdürü vekili Kasım Kuni, bazı milletvekilleri, bazı belediye başkanları, üst düzey yetkililer katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort’un sunuş konuşması ardından teşekkür ve takdim belgeleri dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

-Zort: “KKTC, acıya ortak oldu”

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort yaptığı sunuş konuşmasında, 6 Şubat'ta Türkiye’de meydana gelen ve "asrın felaketi" diye adlandırılan depremin Türkiye’de olduğu gibi ülkeyi de çok derinden etkileyerek, hüzne boğduğunu söyledi.

Zort, deprem felaketinde ülkeden de can kayıpları olduğunu, vatandaşların, "Melekler Takımı", bazı aileler ve öğretmenlerin hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, sivil vatandaşlarıyla Anavatan Türkiye’nin hemen yardımına koşmuş, başta arama-kurtarma faaliyetlerine katılmış ve bu felaketi birlikte atlatma adına, imkanlarıyla bu acıya ortak olmuştur” dedi.

Törende sırasıyla; deprem bölgesinde görev yapan İtfaiye Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, bakanlıklara bağlı personele, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı personele takdir belgeleri dağıtıldı.

Törende daha sonra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek, Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkür belgeleri verildi.

Törende son olarak ise, deprem bölgesinde görev yapan ve sürecin etkin bir şekilde planlanmasını ve koordine edilmesini sağlayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Milletvekili Hüseyin Çavuş, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve Polis Genel Müdürü vekili Kasım Kuni’ye teşekkür belgeleri takdim edildi.

Teşekkür belgelerinin dağıtılması ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deprem sürecinde büyük bir sınav verdiğini, tüm kurum ve kuruşların koordinasyon ve devlete yakışan birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

Tatar, bu birlik ve beraberliğin ileriki süreçte de devam etmesini temenni etti.

6 Şubat’ta meydana gelen depremin acısını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden öğrencilere, öğretmenlere, velilere, vatandaşlara ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki on binlerce kişiye rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

“Keşke evlatlarımızı Adıyaman’dan canlı olarak getirebilseydik” diyen Tatar, ekiplerin orada olağanüstü bir çabayla çalıştığını, elden gelen her şeyin en iyi şekilde yapılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Evlatlarımızın acısı yüreğimizden hiçbir zaman gitmeyecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı olarak deprem dönemindeki çalışmalara katkısı olanlara hatıra için belge takdim etmek istediklerini ifade eden Tatar, 15 Mart’ta düzenleyecekleri ikinci bir törenle dernek, kurum, kuruluş temsilcilerine, gazetecilere ve arama kurtarma çalışmalarında gönüllü görev yapanlara teşekkür belgesi vereceklerini kaydetti. Ersin Tatar, bugünkü törenin evvelinde de 469 kişiye teşekkür belgesi verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bundan sonraki süreçte, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, itfaiye, polis ve diğer kurumların güçlendirilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her türlü doğal afete ve benzer durumlara hazırlıklı olunması için çalışılacağını da vurguladı.

Tören alanında ayrıca deprem kurtarma çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi hazırlandı.