"Bu çareleri nasıl hayata geçireceğimiz üzerinde kafa yoruyoruz"

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, memleketin sorunları ve bu sorunların çarelerini bildiklerini, bu çareleri nasıl hayata geçirecekleri üzerinde kafa yorduklarını vurguladı.

Gelecek dönemde TAM Parti’nin meclisteki yerini alacağını kaydeden Denktaş, "Biz sadece eleştiri getiren parti olmayacağız.” dedi.

TAM Parti’den verilen bilgiye göre, Denktaş, Kanal Sim’de Ertuğrul Senova ve Mert Özdağ’ın Haber Masası programına konuk oldu.

-"Etin Güney Kıbrıs ile aynı fiyata sofralara gelmesi mümkün"

TAM Parti’nin et fiyatlarının ucuzlatılması ile ilgili bir çalışma yaptığını belirten Denktaş, etin Güney Kıbrıs ile aynı fiyata sofralara gelmesinin mümkün olduğunu ve bunun hayata geçirilebileceğini söyledi.

Uygulanan vergileri, fonları ve harçları yükselterek gelir elde etme düşüncesinin son derece yanlış olduğunu savunan Denktaş, bu durumun hayat pahalılığının en önemli sebeplerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Türkiye kamuoyunda da KKTC ile ilgili gerek basın gerekse sosyal medya aracılığıyla oldukça yanlış bir algı olduğunu savunan Denktaş, Türkiye ile ilişkilerin de hem siyasi alanda hem de sosyal ve kültürel alanda normalleştirileceğini söyledi.

-“Kampanya Ajansları Aralık’ta Geliyor”

Denktaş, genel seçimi büyük ihtimalle ocak sonuna doğru beklediğini ifade ederek, “Edindiğim bilgilere göre Ankara’nın yönlendirdiği kampanya ajansları, aralık ayında burada çalışma başlatacaklar. Bu da bize genel seçimin ocak sonuna doğru olacağını işaret ediyor.” diye konuştu.

Yerel seçimlerin 2027 Haziran’ında olması gerektiğini, zaten pandemi nedeniyle yapılan seçim tarihi değişikliğinin yeniden eskisi gibi hazirana getirilmesi gerektiğini dile getiren Denktaş, belediye seçimlerinin doğrudan vatandaşın hizmet almasıyla ilgili olduğunu kaydetti. Denktaş bu nedenle başarılı belediye başkanlarının hangi partiden olursa olsun görevine devam etmesini desteklediklerini söyledi.

-“Bizim tek derdimiz bu halkın nasıl daha iyi bir yaşam süreceği”

“Benim için önemli olan bir partinin misyonudur, ortaya koyduğu duruştur. İdeolojik anlamda da ekonomik anlamda da sağ-sol olayı dünyada bitmiştir. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkenin insanlarının nasıl daha iyi bir yaşam süreceğidir.” diye konuşan Denktaş, gelecekte çocukların bu ülkede kalabilmesi için iyi bir düzen oluşturma gailesi taşıdıklarını vurguladı.