İskele ve Girne kıyılarında, deniz yüzeyinde görülen sarı renkteki birikintilerin, çam ağacı poleni olduğu açıklandı. Mikroskopik incelemede çam poleni olduğu tespit edilen birikintilerle ilgili mikrobiyolojik analizler ise 48 saat içinde sonuçlanacak.

Çevre ve Koruma Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezinin inceleme raporuna dayanarak yaptığı açıklamada, “yapılan mikroskobik inceleme sonucunda numunelerin yoğun olarak çam poleni içerdiğinin tespit edildiği” kaydedildi.

Açıklamada, Gazimağusa ve Girne bölgesinden kıyı şeridinde deniz yüzeyinde görülen sarı birikintilerden numune alınarak, analiz için Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Laboratuvarına mikroskobik ve mikrobiyolojik analizler için verildiği, mikrobiyolojik analizin henüz tamamlanmadığı kaydedildi.

-Mikrobiyolojik analizler 48 saat içinde sonuçlanacak

DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Ali Çiçek tarafından sunulan raporda, mikroskobik incelemede, numunelerin yoğun olarak çam poleni içerdiğinin gözlemlendiği kaydedildi. Mikrobiyolojik analizlerin ise 48 saat içerisinde sonuçlanacağı ifade edildi.

Numuneler, Çevre Koruma Dairesi tarafından Küçükerenköy, Sahil Güvenlik Komutanlığınca Yılan Adası ve Escape Plajı’ndan alınmıştı.

Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, raporunda halk arasında tedirginlik yaratan ve kirlilik olduğu varsayılan olgunun çam polenlerinin rüzgar etkisi ile denize taşınması sonucu olduğunu kaydetti.