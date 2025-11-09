Halkın Partisi (HP) Yiğitler ve Dilekkaya köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi, soruları cevaplandırdı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretler esnasında parti Genel Başkanı Kudret Özersay’a Genel Sekreter Turgut Alas, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal, Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler ile bazı MYK, PM üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyaretler sırasında hükümete yönelik eleştirilerde bulunan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Devletin ve halkın parasını israf eden, kurumları partizanca istihdamlarla zedeleyen, kaynakları eşe dosta dağıtan anlayış milliyetçilik olamaz.” diyerek, devletin içinin boşaltıldığını ve bu yapının sürdürülemez olduğunu savundu; “Değişim şarttır” dedi.

Özersay, hükümeti toplumsal ve partisel tabanı olmamakla eleştirerek, “Devleti biz kurduk diyerek övünmeye kalkıyorlar. Devletin itibarını heba ettiniz, böyle milliyetçilik mi olur?” dedi.

Açıklamada ayrıca, Halkın Partisi yetkililerinin ziyaretler sırasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlediği, sorularını cevaplandırdığı belirtildi. Yetkililer, sağlıkta yaşanan ilaç sıkıntısının ülkeye özgü bir genel sağlık sigortası sistemiyle çözülebileceğini ifade etti.