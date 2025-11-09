Yedikonuk’ta dün evinden ayrılarak halen geri dönmeyen ve kendisine ulaşılamayan 32 yaşındaki Müzeyyen Köse aranıyor.

Polisten yapılan açıklamada, Yedikonuk’ta sakin Müzeyyen Köse (K-32)’nin, kullanımındaki ZF 462 plakalı araçla kalmakta olduğu evden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bilgisi paylaşılarak, arandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.