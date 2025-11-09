Meclis Başkanı Öztürkler: “Norveç’in kararı uluslararası toplumun tarafsızlık ilkesine gölge düşürmektedir”
İçeriği Görüntüle
Yedikonuk’ta dün evinden ayrılarak halen geri dönmeyen ve kendisine ulaşılamayan 32 yaşındaki Müzeyyen Köse aranıyor.
Polisten yapılan açıklamada, Yedikonuk’ta sakin Müzeyyen Köse (K-32)’nin, kullanımındaki ZF 462 plakalı araçla kalmakta olduğu evden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bilgisi paylaşılarak, arandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.