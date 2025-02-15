Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılarla, 1976-79 yılları arasında Türkiye’de öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan “Demokrasi Şehitleri” Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

-Eraslan

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan törende yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunan ve bu uğurda mücadele veren demokrasi şehitlerinin, en temel insan hakkı olan yaşama haklarının, gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındığını belirtti.

Eraslan, Demokrasi Şehitlerinin, anılarını yaşatmak ve uğruna mücadele verdikleri değerlerin yeni kuşaklara ısık tutmaya devam edeceğini kaydetti.

-İzcan

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da Demokrasi Şehitlerini saygı ile andıklarını ifade etti.

Demokrasi Şehitlerinin mücadelelerini daima anmak gerektiğine vurgu yapan İzcan ,”Onlar bunları yapanların yargılanmalarını istedi ve bu ülkeye barış ve demokrasi mutlaka gelecek bunun için bütün gücümüzle çalışacağız. ” dedi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Demokrasi Şehitlerinin açtıkları yolda yürümeye kararlılıkla devam edeceklerine vurgu yaptı.

Erhürman, "Hem onların anıları için hem onların geride bıraktıkları için gelecek kuşaklar için, onların açtığı yolda yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Demokrasi Şehitlerini sevgi saygı ve hasretle anıyorum.” şeklinde konuştu. .

-Talat

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da konuşmasında Demokrasi Şehitlerinin barıştan yana olduğunu anımsatarak, onlara yönelen saldırıların ,barışa karşı yapılan saldırılar olduğuna vurgu yaptı.

Talat, “Sonuç olarak hepsi faili meçhul kaldı. Bu bizim için acı vericidir. Eğer bu faili meçhullerin kimler olduklarını ortaya çıkarabilirsek bu çok önemli bir ders olur bundan sonra bu teşebbüsleri düşünenlere.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Demokrasi Şehitlerinin kabirlere karanfiller bırakıldı.