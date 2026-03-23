(Kamalı Haber) - Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Ercümet Şen mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Han mahkemeye olguları aktardı. Polis, 19 Mart 2026 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan toplam 4 bin 279 TL değerindeki muhtelif erkek kozmetik ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalındığını söyledi. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu incelenen kamera görüntülerinde zanlının 13 Mart tarihinde 4 bin 779 TL değerinde, 15 Mart’ta ise 2 bin 350 TL değerinde kozmetik ürünü çaldığını belirttiklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün İspat-ı vücut yapmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 30 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.