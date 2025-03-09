Demirhan’da, 48 yaşındaki bir şahsa ait araçta yapılan aramada, 713 kilogram ağırlığındaki kırmızı etin “kanunsuz olarak tasarruf edildiği” tespit edildi, şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah, saat 05.00 sıralarında, Demirhan’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından operasyon (Hendek Operasyonu) yapıldı.

Operasyon kapsamında, Y.Y.’nin (E-48) kullanımındaki araçta yapılan aramada, sağlıksız koşullarda taşınan ve gümrüğe beyan edilmemiş 713 kilogram ağırlığındaki kırmızı eti, kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alındı, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.