Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan’da meydana gelen “çek sahteleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Ömer Beykan teminat talebiyle bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Metin Cengiz mahkemede olguları aktardı.

Polis 28 Mayıs 2024 tarihinde H.B.’nin vermiş olduğu yazılı ifadesinde E.G. adına 15 bin TL meblağlı ve 28 Aralık 2024 tarihli çek yazdığını ancak çekin bankasına 28 Mayıs 2024 tarihli ve 95 bin TL meblağlı olarak gönderildiğini belirtipİçekteki değişikliklerin kim tarafından yapıldığının araştırılmasını istediğini söyledi. Polis, yapılan araştırma neticesinde çek yaprağını sahteleyip tedavüle süren kişinin zanlı Ömer Beykan olduğunun tespit edilgini açıkladı.

Polis, Lefkoşa Adli şubeye celp edilen zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü verip, 2024 yılı mart ayı içerisinde Değirmenlikte faaliyet gösteren Akdeniz Kömürleri şirketinde çek yaprağının üzerindeki tarih ve meblağ üzerinde oynama yaparak 28 Mayıs 2024 tarihi ve 95 bin TL olarak değiştirdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, PGM Kriminlastik şubeye gönderilmek üzere zanlının el yazı örneğinin alındığını söyledi.

Polis, çekin 29.05.2024 tarihinde bankadan teslim alınarak emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, ayı tarihte çek yaprağının sahibi olan H.B. iletişime geçildiğini, zanlının mağduriyetini giderdiğini, şikayetçi olmayacağını beyan ettiğini ve bu yönde de ek ifadesinin alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 1 milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.