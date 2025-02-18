Delta Havayolları'na ait yolcu uçağı Kanada’da Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı’na inişi sırasında ters döndü. Kazada üçü ağır 18 kişinin yaralandı.

Toronto Pearson Havaalanı yetkilileri, Minneapolis'ten kalkan Delta Havayolları'na ait bir uçağın düştüğünü ve acil durum ekiplerinin olaya müdahale ettiğini belirtti.

Havaalanı yetkililerinin X'te yapılan açıklamada, 76 yolcu ve 4 mürettebata ulaşıldığı belirtildi.

Ontario Peel Bölge Emniyet Müdürlüğü’nden Sarah Patten, “Bir uçak kazası meydana geldi. Ancak, şu anda kazanın nasıl meydana geldiğini bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla yolcuların çoğu tahliye edildi ve zarar görmemiş durumda, ancak yine de emin olmaya çalışıyoruz, bu yüzden hala olay yerinde araştırma yapıyoruz” dedi.

Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın karla kaplı pistte üst kısmı üzerinde durduğu görülüyor.

Kanada’daki yetkililer üçü kritik şekilde yaralanan 18 kişinin farklı hastanelere nakledildiğini söyledi.