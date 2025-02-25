Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde bilim ve sanat eğitimleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda İlköğretim Dairesi’ne bağlı belde okullarının dördüncü sınıfları ile Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullara yönelik seramik atölyesi, müzik atölyesi ve robotik kodlama eğitimleri veriliyor.

Haftanın beş günü, gruplar halinde devam edecek eğitimler, belediye eğitmenleri tarafından verilecek. Öğrencilerin Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ne ulaşımı da yine belediye tarafından sağlanıyor.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, derslerinde başarılar diledi. Karavezirler, yeni nesiller için çalıştıklarını, donanımlı çocuklar yetişmesi için imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını söyleyerek, eğitim kalitesini ileriye taşımak için iş birliklerinin artacağını vurguladı.