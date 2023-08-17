Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi.

Belediyenin öz kaynaklarıyla 6 milyon 857 bin 625 TL’lik yatırım yapıldığı açıklandı.

İhale sonucu yapılan 4 araç alımı ile kazıcı yükleyici, ekskavatör ve çekirge araçları belediyenin filosuna kazandırıldı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, konuyla ilgili açıklamasında belde halkına daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet verebilmek için araç ihalesine çıkıldığını kaydetti.